نجومية كفاراتسخيليا تُنتج طفلاً على إسمه !

يكاد مشجعو نادي نابولي لا يصدقون ما يحصل هذا الموسم

يكاد مشجعو نادي نابولي لا يصدقون ما يحصل هذا الموسم، فالنادي يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، وبفرق مريح وصل الى 19 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو، ويتواجد في ربع نهائي دوري الأبطال لمواجهة جاره ميلان.

وبسبب هذا الانبهار بالنادي واللاعبين، قامت سيدة وزوجها بتسمية طفلما "دانييلي خفيتشا"، تيمنًا بالنجم الجيورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، ليكون أول طفل مسجل يتم تسميته على اسم اللاعب المتألق في النادي في مدينة نابولي.

وانتقل اللاعب الجورجي البالغ من العمر ٢٢ عاماً إلى نابولي في العام ٢٠٢٢ وسجل حتى الآن ١٤ هدفاً في ٣١ مباراة.