اتهام نجم أميركي بتهديد إمرأة كلاميّاً وبسلاح ناريّ

تم اتهامه بتوجيه سلاح ناري إلى امرأة وتوجيه تهديدات اليها

اتهمت إدارة شرطة سينسيناتي جو ميكسون، النجم العائد إلى فريق سينسيناتي بنغلس في دوري كرة القدم الأميركية ، بالتهديد وتوجيه سلاح ناري إلى امرأة في شهر كانون الثاني - يناير الماضي.

وجاء في بيان الشرطة "من أجل الحفاظ على عملية قضائية عادلة ونزيهة للأطراف المعنية، لن يتم الكشف عن أي تفاصيل عن التحقيق أو الأدلة خارج الإجراءات القضائية الرسمية".

وكانت لائحة الاتهام تم رفضها في الأصل في 2 شباط - فبراير من هذا العام، ثم أعيد إحياؤها بعد اكتشاف أدلة جديدة تم العثور عليها أثناء عملية التحقيق.

وتم اتهام ميكسون، 26 عاماً، بتوجيه سلاح ناري إلى امرأة، وتوجيه تهديدات اليها مثل "يجب أن يفجروا وجهك ، يجب أن أطلق النار عليك، ولا تستطيع الشرطة القبض علي".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها ميكسون في مشاكل عنف، حيث تم اتهامه في العام 2014، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، بجنح الاعتداء وتم إيقافه لموسم واحد حين لكم طالباً في مطعم في أوكلاهوما.