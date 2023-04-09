دي بروين وهالاند يواصلان رحلة التألق مع السيتي

دي بروين وهالاند قادا فريقهما مانشستر سيتي الى الفوز خارج الديار

دخل النجم البلجيكي كيفن دي بروين تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من بابه العريض، إذ وصل الى التمريرة الحاسمة رقم ١٠٠ في ٢٢٧ مباراة فقط.

لاعبون كثر حققوا هذا الرقم من التمريرات الحاسمة، لكن في عدد اكبر من المباريات، إذ احتاج فرانسيسك فابريغاس الى ٢٩٣ مباراة ليصل الى ١٠٠ تمريرة حاسمة، أما ريان غيغز فاحتاج الى ٣٦٧ مباراة وواين روني الى ٤٤٥ مباراة وفرانك لامبارد الى ٥٥٩.

في الوقت عينه، وبهدفيه في شباك ساوثهامبتون، وصل النرويجي ايرلينغ هالاند الى الهدف رقم ٣٠ في البطولة هذا الموسم، في حين أنّ فريق تشيلسي بأكمله سجل ٢٩ هدفاً فقط.

وكان دي بروين وهالاند قادا فريقهما مانشستر سيتي الى الفوز خارج الديار على ساوثهامبتون (4-1)، فرفع رصيده الى 67 نقطة، بفرق خمس نقاط عن ارسنال المتصدر، مع نهاية الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.

