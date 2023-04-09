فيديو - "شعر هالاند" يثير ردود فعل "فاتنة" بين الجمهور !!

بعد أن "هزّ خصلات شعره الفاتنة" على الهواء !!

توسل مشجعو مانشستر سيتي إيرلينج هالاند للتوقيع مع علامة تجارية للشامبو بعد أن "هزّ خصلات شعره الفاتنة" على الهواء مساء السبت.

وعاد النرويجي الى عادته المفضلة ضد ساوثامبتون إذ سجل هدفين خارج الديار في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه مانشستر سيتي (4-1)، ثم فك ربطة شعره وحرك رأسه يمنة ويسرة بين الشوطين.

وقال بعض المعجبين ممازحين على منصة تويتر إنه يجب أن يوقع صفقة رعاية مع علامة تجارية للشامبو، وغرّد أحدهم "يحتاج شخص ما إلى الحصول على هالاند في إعلان لرعاية الشعر فالرجل لديه شعر لا يصدق".

وكتب آخر "هالاند يسعى وراء صفقة رعاية مع تيموتي مع هز الشعر بين الشوطين"، وغرد ثالث "شعر هالاند مهيب للغاية"، ورابع "لم أر هالاند وشعره منسدل .. الطريقة التي قذف بها شعره يجب أن تكون على إعلانات الشامبو".

وكان النجم البلجيكي كيفن دي بروين وهالاند قادا فريقهما مانشستر سيتي الى الفوز خارج الديار على ساوثهامبتون (4-1)، فرفع رصيده الى 67 نقطة، بفرق خمس نقاط عن ارسنال المتصدر، مع نهاية الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.