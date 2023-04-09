الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

رياضة

فيديو - "شعر هالاند" يثير ردود فعل "فاتنة" بين الجمهور !!

2023-04-09 | 05:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - &quot;شعر هالاند&quot; يثير ردود فعل &quot;فاتنة&quot; بين الجمهور !!
فيديو - "شعر هالاند" يثير ردود فعل "فاتنة" بين الجمهور !!

بعد أن "هزّ خصلات شعره الفاتنة" على الهواء !!

توسل مشجعو مانشستر سيتي إيرلينج هالاند للتوقيع مع علامة تجارية للشامبو بعد أن "هزّ خصلات شعره الفاتنة" على الهواء مساء السبت.
وعاد النرويجي الى عادته المفضلة ضد ساوثامبتون إذ سجل هدفين خارج الديار في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه مانشستر سيتي (4-1)، ثم فك ربطة شعره وحرك رأسه يمنة ويسرة بين الشوطين.
وقال بعض المعجبين ممازحين على منصة تويتر إنه يجب أن يوقع صفقة رعاية مع علامة تجارية للشامبو، وغرّد أحدهم "يحتاج شخص ما إلى الحصول على هالاند في إعلان لرعاية الشعر فالرجل لديه شعر لا يصدق".
وكتب آخر "هالاند يسعى وراء صفقة رعاية مع تيموتي مع هز الشعر بين الشوطين"، وغرد ثالث "شعر هالاند مهيب للغاية"، ورابع "لم أر هالاند وشعره منسدل .. الطريقة التي قذف بها شعره يجب أن تكون على إعلانات الشامبو".
وكان النجم البلجيكي كيفن دي بروين وهالاند قادا فريقهما مانشستر سيتي الى الفوز خارج الديار على ساوثهامبتون (4-1)، فرفع رصيده الى 67 نقطة، بفرق خمس نقاط عن ارسنال المتصدر، مع نهاية الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.
 

مقالات ذات صلة
فيديو - "شعر هالاند" يثير ردود فعل "فاتنة" بين الجمهور !!

رياضة

كرة القدم

"شعر

هالاند"

"فاتنة"

الجمهور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - فالفيردي يعتدي على باينا والعدسات رصدته
دي بروين وهالاند يواصلان رحلة التألق مع السيتي

اقرأ ايضا في رياضة

مقتل درّاج أوكراني في معركة باخموت
05:29

مقتل درّاج أوكراني في معركة باخموت

خلال معركة باخموت وهي واحدة من أصعب المعارك منذ بدء الصراع

05:29

مقتل درّاج أوكراني في معركة باخموت

خلال معركة باخموت وهي واحدة من أصعب المعارك منذ بدء الصراع

نجم أرسنال أمام المحكمة بسبب مُدلّك وكلب !
05:28

نجم أرسنال أمام المحكمة بسبب مُدلّك وكلب !

من المقرر أن يدلي بشهادته في أيلول - سبتمبر المقبل

05:28

نجم أرسنال أمام المحكمة بسبب مُدلّك وكلب !

من المقرر أن يدلي بشهادته في أيلول - سبتمبر المقبل

فيديو - ركلة عقرب مُذهلة تقود السيتي الى الصدارة
05:26

فيديو - ركلة عقرب مُذهلة تقود السيتي الى الصدارة

عودة السيتي إلى قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

05:26

فيديو - ركلة عقرب مُذهلة تقود السيتي الى الصدارة

عودة السيتي إلى قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023