فيديو - فالفيردي يعتدي على باينا والعدسات رصدته

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Fede Valverde punches baena after he insulted his family 3 months ago. pic.twitter.com/v5nYfEmA6I — SM ⚡ (@Pieko97) April 8, 2023

تواصلت المباراة بين ريال مدريد وفياريال، والتي انتهت لمصلحة "الغواصات الصفراء" بنتيجة (3-2) ضمن الدوري الاسباني، في منطقة وقوف السيارات في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث حصلت حادثة كان أبطالها النجمين فيدي فالفيردي وأليكس باينا.وذكرت مصادر صحفية أن فالفريدي، نجم ريال مدريد، قام بلكم لاعب "الفريق الأصفر" في وجهه، وأن الشرطة أعدت تقريراً عما حدث.ويبدو أن فالفيردي انتظر باينا بجوار المنطقة التي كان من المقرر أن تخرج منها حافلة فياريال، حيث لكمه على عظم الوجنة.وذكرت كاروسيل ديبورتيفو، أن نجم الأوروغواي قال لباينا "كرر لي ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه على وجهه.وكشفت أنه بعد خطأ في مباراة كأس الملك بين الفريقين في ملعب "لا سيراميكا" في 19 كانون الثاني - يناير، والتي انتهت بفوز ريال مدريد (3-2)، قال باينا لمنافسه "ابكي الآن أن ابنك لن يولد"، وهو أمر نفاه لاحقا لاعب فياريال، وذلك تعقيباً على ان زوجة فالفيردي الحامل مينا بونينو كانت على وشك فقدان الطفل.