مقتل درّاج أوكراني في معركة باخموت

خلال معركة باخموت وهي واحدة من أصعب المعارك منذ بدء الصراع

فقد الدرّاج الأوكراني كوستيا دينيكا، البالغ من العمر 28 عاماً، حياته في الحرب مع روسيا، قبل نحو اسبوع، وتحديداً في الاول من الشهر الجاري، خلال معركة باخموت، وهي واحدة من أصعب المعارك منذ بدء الصراع.

وقبل أسبوع واحد أيضاً من مقتل كوستيا، كانت وفاة بطل الكيك بوكسينغ أربع مرات فيتالي ميرينوف، الذي رحل في المستشفى نتيجة جروح أصيب بها في ساقه أثناء القتال في لوهانسك مع الجيش الأوكراني.

ولقي عدد كبير من الرياضيين الأوكران حتفهم خلال هذا العام من الحرب، بينهم لاعب كرة القدم سيرهي بالانتشوك وليودميلا تشيرنيتسكا (كمال الأجسام) وأولكسندر سيربينوف (ألعاب القوى) والرياضي إيهور سوخوخ.



