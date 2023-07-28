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رياضة

كيف سيحلّ مانشستر يونايتد ازمته الهجومية الكبيرة؟

2023-07-28 | 07:52
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كيف سيحلّ مانشستر يونايتد ازمته الهجومية الكبيرة؟
كيف سيحلّ مانشستر يونايتد ازمته الهجومية الكبيرة؟

العرض الأول الذي قدمه مانشستر قُوبل بالرفض من جانب النادي الإيطالي

كثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جهوده لضم النجم الدانماركي الهداف راسموس هولوند من نادي أتلانتا الإيطالي.
وعلى الرغم من أن العرض الأول الذي قدمه مانشستر قُوبل بالرفض من جانب النادي الإيطالي، الا ان  الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لـ"الشياطين الحمر"، مقتنع بإمكانية الحصول على خدمات المهاجم الدانماركي.
وتأتي قناعة – الضرورة، بعد فشل النادي في إقناع دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام بالاستغناء عن نجمه وهدافه هاري كين، ودخول بايرن ميونيخ الألماني على خط صفقة، ورغبة اللاعب في الانتقال الى الدوري الألماني.
وطلب أتلاتنا الحصول على 86 مليون جنيه استرليني ثمناً للمهاجم الشاب، البالغ 20 عاماً، فيما عرض اليونايتد 60 مليوناً، وتقدم باريس سان جيرمان الفرنسي بعرض ضعيف (43 مليون جنيه استرليني)، ويعتبر المدرب أن اللاعب يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم والتكيف مع متطلبات "البريميرليج".
 
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