روي كين يحوّل الاستوديو الى مطعم !

أخرج أسطورة مانشستر يونايتد غداءه الموضب بعناية في الاستوديو

ترك روي كين زميله ميكا ريتشاردز في حالة صدمة، عندما أخرج أسطورة مانشستر يونايتد غداءه الموضب بعناية في الاستوديو.

وأصبح ريتشاردز وكين ثنائياً مبدعاً في الاستوديو، إذ يتمتع الثاني بصراحة تامة، الأمر الذي يتطابق تماما مع نهج ريتشاردز الأكثر خفة، ما خلق التوازن المثالي بينهما.

وانتقل ريتشاردز إلى انستغرام لمشاركة أحدث لحظة كوميدية، حيث جلس المحللين لتناول غدائهم في الاستوديو في ستامفورد بريدج.

وعلى الرغم من وجود طبق مليء بالطعام أمامه، أخرج كين غداءه الملفوف بورق القصدير، ووضعه في منتصف الطاولة، وكشف عن شطيرتين، الأمر الذي أثار موجة من المزاح والضحك في الاستوديو.