فيديو - مهاجم نرويجي شاب ينافس هالاند على قلب ريال مدريد

هالاند هو المهاجم النرويجي الذي يبدو أقرب الى أسلوب ريال مدريد

إيرلينغ هالاند، هو المهاجم النرويجي الذي يبدو أقرب الى نمط وأسلوب ريال مدريد، لكنه ليس الوحيد من تلك الجنسية، التي يتابعها "النادي الأبيض".

ووفقاً لموقع les transferts، فإن ريال مدريد يهتم بتطور اللاعب النرويجي الشاب أنطونيو نوسا، المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً، الذي يلعب مع بروج البلجيكي، حيث انضم اليه في العام 2021 من ستابيك المحلي.

وأثار تطور اللاعب في الفريق البلجيكي اهتمام عظماء أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 30 مليون يورو وعقده مع بروج يمتد حتى العام 2027.



