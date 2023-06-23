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شباب و كشافة

كلاّس زار السفير السعودي ودعا الى مؤتمر صحفيّ الاثنين

2023-06-23 | 05:38
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كلاّس زار السفير السعودي ودعا الى مؤتمر صحفيّ الاثنين
كلاّس زار السفير السعودي ودعا الى مؤتمر صحفيّ الاثنين

قام وزير الشباب والرياضة بزيارة سفير السعودية في لبنان

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس، يرافقه رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتبه حسين عمر، بزيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري.
وبحث كلاّس مع السفير السعودي الأوضاع العامة، وأشاد بالدبلوماسية التوافقية التي ينتهجها، ثم سلمّه دعوة رسمية موجهة الى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة في المملكة، لحضور حفل افتتاح "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" المقرر في العشرين من شهر تموز المقبل، متمنياً مشاركته لما لها من قيمة مُضافة.
ودعت وزارة الشباب والرياضة الى مؤتمر صحفي يُعقد في مبنى الوزارة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح الاثنين المقبل، مخصص للإعلان عن استضافة لبنان لحدث "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، وعن حفل الافتتاح الكبير وبرنامجه وموعده، وبرامج "العاصمة" التي تستمر لسنة أشهر، والاعلان عن شعار "العاصمة" والشركاء المساهمين فيها. 
 
 
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كلاّس زار السفير السعودي ودعا الى مؤتمر صحفيّ الاثنين

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