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شباب و كشافة

كلاس استقبل منظمات دولية ووفدٌ لبنانيّ سلّم دعوات لحفل افتتاح "عاصمة للشباب العربي"

2023-06-27 | 06:26
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كلاس استقبل منظمات دولية ووفدٌ لبنانيّ سلّم دعوات لحفل افتتاح &quot;عاصمة للشباب العربي&quot;
كلاس استقبل منظمات دولية ووفدٌ لبنانيّ سلّم دعوات لحفل افتتاح "عاصمة للشباب العربي"

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وفداً من المنظمات الدولية (UNFPA) و(UNICEF) و(UNESCO) في لقاء حضره رئيس مصلحة الشباب في الوزارة جوزف سعدالله ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا.
وهدفت الزيارة الى وضع اطار للتعاون بين الوزارات والمنظمات الدولية لتحقيق مشاريع على مختلف الاصعدة الصحية والاجتماعية والبيئية والرياضية وغيرها، وضم الوفد السيدة اسمى قرداحي مديرة مكتب (UNFPA) وجورجيا فاريسكو مدير قسم الشباب في (UNICEF) يرافقها السيدة عبير ابو زكي،  وعاصم ابي علي منسق برنامج التعليم الوطني في (UNESCO).
بيروت عاصمة الشباب
من جهة ثانية، زار مدير فعاليات "بيروت عاصمةٌ للشباب العربي 2023" رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة، وأمين سر اللجنة المنظمة مدير مكتب الوزير حسين عمر، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في لبنان أمين النصراوي.
وسلّم شرارة وعمر الى النصراوي الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح فعاليات "بيروت عاصمةٌ للشباب العربي"، الموجهة من وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جورج كلاس الى نظيره العراقي الدكتور أحمد محمد المبرقع، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رئيس اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس.
وحمل شرارة وعمر الى النصراوي، تحيات الوزير كلاس، وشكره على الدعم العراقي للبنان، والتعاون الكامل الذي يبديه العراق من خلال وزارة الشباب والرياضة والوزير المبرقع لجهة المساهمة في دعم قدرة نظيرتها اللبنانية على استضافة "العاصمة" وفعالياتها. 
كما زار شرارة وعمر سفارة جمهورية مصر العربية حيث التقيا القائم بالأعمال هاني خضر وسلّماه دعوة مماثلة موجهة الى رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.
وشكر شرارة وعمر بإسم الوزير كلاس نظيره المصري على الجهود الجبارة التي بذلها في أكثر من مناسبة لدعم استضافة لبنان لعاصمة الشباب العربي.
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كلاس استقبل منظمات دولية ووفدٌ لبنانيّ سلّم دعوات لحفل افتتاح "عاصمة للشباب العربي"

رياضة

شباب و كشافة

جورج كلاس

حسن شرارة

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بيروت عاصمة الشباب

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في مؤتمر صحفي حاشد - كلاس يُعلن تفاصيل "بيروت عاصمةٌ للشباب العربي 2023"

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