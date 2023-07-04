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شباب و كشافة

كلاس ترأس اجتماع اللجنة المنظمة لعاصمة الشباب العربي 2023

2023-07-04 | 05:44
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كلاس ترأس اجتماع اللجنة المنظمة لعاصمة الشباب العربي 2023
كلاس ترأس اجتماع اللجنة المنظمة لعاصمة الشباب العربي 2023

شكرت اللجنة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على رعايته للعاصمة وحفل افتتاحها

عقدت اللجنة المنظمة لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" المُشكلة بموجب القرار رقم 161/1/2023 الصادر عن وزير الشباب والرياضة، اجتماعها الاول بتاريخ الاثنين 3 تموز 2023، بدعوة من رئيسها.

ترأس رئيس اللجنة وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس الاجتماع الذي حضره السادة جوزف سعدالله (نائب الرئيس) وحسن شرارة (مدير العاصمة) وحسين عمر (أمين سر اللجنة) والأعضاء السادة المقدم خالد ناصر (المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) وعبير أبو زكي (اليونيسيف) وأحمد رمضان (الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب) وشربل قبلان (الاتحاد العربي للتطوع) وحيدر قليط (الوزارة) وسمير رزق (مستشار الوزير) ومحمود أبو النجا.

شكرت اللجنة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على رعايته للعاصمة وحفل افتتاحها، وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على الهبة المقدمة لدعم قدرة وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ العاصمة، وشكرت مجلس الوزراء في جمهورية العراق ووزارة الشباب والرياضة بشخص الوزير أحمد المُبرقع على الهبة المقدمة للغاية نفسها.

وقررت اللجنة إقامة حفل الافتتاح للعاصمة في السراي الكبير عند الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس 20 تموز 2023 وحفل العشاء الرسمي ليل يوم الخميس 20 تموز 2023.

ووافقت اللجنة على مضمون حفل الافتتاح وترتيبه بعد استعراض تفاصيله من قبل مدير العاصمة، وعلى قيام شركة متخصصة بإعداده متضمناً فيلم درامي يجري انتاجه خصيصاً لهذه الغاية، والتمني على جميع وسائل الاعلام المرئية نقله مباشرة وعرض الاعلان الترويجي.

وشكرت اللجنة المنظمة شركة Its Communications بشخص النائب وضاح الصادق على تصميم شعار العاصمة وتصميم مطبوعاتها مجانا، وشركتي برومو ميديا بشخص السيد عماد جمعة وفيفاد بشخص السيد داني خرّاط على الموافقة على بث حملة ترويجية مجاناً على اللوحات الالكترونية، وشركة whish على تقديمها خطوط هاتف جوال مجانية كهدية لجميع المشاركين في مختلف أنشطة العاصمة.

وقررت اللجنة إطلاق النشاط الأول تحت عنوان "الملتقى العربي للتمكين الإقتصادي والإجتماعي" في الفترة من 19 الى 23 تموز المقبل، وصادقت على الموازنة المُعدّة للعاصمة وأنشطتها.

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بيروت عاصمة الشباب العربي

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كلاس استقبل منظمات دولية ووفدٌ لبنانيّ سلّم دعوات لحفل افتتاح "عاصمة للشباب العربي"

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