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شباب و كشافة

حضور عربي وزاري كبير في افتتاح عاصمة الشباب العربي

2023-07-18 | 22:54
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حضور عربي وزاري كبير في افتتاح عاصمة الشباب العربي
حضور عربي وزاري كبير في افتتاح عاصمة الشباب العربي

كبار الضيوف المشاركين في حفل الافتتاح

عممت اللجنة المنظمة لبيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣ لائحة بكبار الضيوف المشاركين في حفل الافتتاح الكبير المقرر عند الخامسة والنصف من عصر الخميس في فندق الحبتور.
وتضمنت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي ورئيس اللجنة الشبابية وزير الشباب والرياضة الاردني الدكتور محمد سلامة النابلسي ورئيس اللجنة الرياضية وزير الشباب والرياضة العراقي احمد المبرقع.
وتضمنت اللائحة أيضاً الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الوزيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة ووزير الشباب والرياضة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب.
كما يصل الى بيروت مدير عام وزارة الشباب الكويتية مشعل السبيعي ورئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا سومر ظاهر ورئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع ورئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية اشرف محمود.
 
حضور عربي وزاري كبير في افتتاح عاصمة الشباب العربي

رياضة

شباب و كشافة

بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣

الدكتور اشرف صبحي

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