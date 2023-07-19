رقم قياسي في الأنشطة العربية: 16 دولة في افتتاح عاصمة الشباب

أعلنت اللجنة المنظمة لبيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣، أنها باشرت استقبال وفود شبابية من 16 دولة عربية للمشاركة في حفل افتتاحها المقرر عند الخامسة والنصف من عصر يوم غد الخميس، وفي النشاط الاول "للعاصمة" الذي ينطلق في اليوم نفسه، وهو منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وتعتبر مشاركة ست عشرة دولة رقم قياسي في المشاركات العربية في الأنشطة الشبابية، وقال "مدير العاصمة" حسن شرارة "فخورون جداً بهذا الحشد الكبير من المشاركين، حيث بلغ عدد الشباب العربي الوافد 46 يمثلون 15 دولة عربية، وهو ما يعكس رغبة الأشقاء العرب في العودة الى لبنان ومحبتهم له".
ويضاف الى المشاركين العرب 12 شابة وشاب من لبنان، ما يعني أن الاجمالي الناشط في المنتدى الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، يصل الى 58.
وتنطلق اعمال المنتدى في فندق هيلتون ميتروبوليتان صباح الخميس بكلمة لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي، وكلمة للامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الوزيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة وكلمة لليونيسيف وكلمة لوزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جورج كلاس.
وتستمر أعمال المنتدى المكثفة ليومين وتترافق مع زيارات سياحية أعدتها اللجنة المنظمة للضيوف الى مدينتيّ جبيل وبعلبك.