رقم قياسي في الأنشطة العربية: 16 دولة في افتتاح عاصمة الشباب

باشرت استقبال وفود شبابية من 15 دولة عربية

أعلنت اللجنة المنظمة لبيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣، أنها باشرت استقبال وفود شبابية من 16 دولة عربية للمشاركة في حفل افتتاحها المقرر عند الخامسة والنصف من عصر يوم غد الخميس، وفي النشاط الاول "للعاصمة" الذي ينطلق في اليوم نفسه، وهو منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.



وتعتبر مشاركة ست عشرة دولة رقم قياسي في المشاركات العربية في الأنشطة الشبابية، وقال "مدير العاصمة" حسن شرارة "فخورون جداً بهذا الحشد الكبير من المشاركين، حيث بلغ عدد الشباب العربي الوافد 46 يمثلون 15 دولة عربية، وهو ما يعكس رغبة الأشقاء العرب في العودة الى لبنان ومحبتهم له". وتعتبر مشاركة ست عشرة دولة رقم قياسي في المشاركات العربية في الأنشطة الشبابية، وقال "مدير العاصمة" حسن شرارة "فخورون جداً بهذا الحشد الكبير من المشاركين، حيث بلغ عدد الشباب العربي الوافد 46 يمثلون 15 دولة عربية، وهو ما يعكس رغبة الأشقاء العرب في العودة الى لبنان ومحبتهم له".