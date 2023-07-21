بيروت عاصمة الشباب: حشد وزاري في منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي

تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسف في لبنان

تواصلت أعمال المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسف في لبنان وفريق عملها في باكورة انشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣ ".

ويشارك في المنتدى ٦٠ شابة وشاب يمثلون ١٦ دولة عربية، وخبراء ومحاضرون لبنانيون وعرب، وقد شهد يومه الأول حضور شبابي واسع وحضور وزاري كبير أيضاً.



قدّمت المنتدى السيدة عبير أبو زكي، اخصائية التنمية ومشاركة الشباب والمراهقين في قسم الشباب في اليونيسف، وتم افتتاحه من خلال من خلال كلمات سريعة كل من الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة العراقي احمد المبرقع، نائب الرئيس وزير الشباب والرياضة الاردني الدكتور محمد سلامة النابلسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس. قدّمت المنتدى السيدة عبير أبو زكي، اخصائية التنمية ومشاركة الشباب والمراهقين في قسم الشباب في اليونيسف، وتم افتتاحه من خلال من خلال كلمات سريعة كل من الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة العراقي احمد المبرقع، نائب الرئيس وزير الشباب والرياضة الاردني الدكتور محمد سلامة النابلسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس.



وقدّم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي مداخلة مطوّلة عن التطوّر الرقمي، مُعطياً وزارة الشباب والرياضة المصرية نموذجاً من خلال احصاءات وتحليلات.

وتحدّثت جورجيا فاريسكو، ممثلة اليونيسف لبنان بالانابة، فقالت "لدى الشباب، في جميع أنحاء العالم العربي، القدرة على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي داخل مجتمعاتهم وخارجها، ولذلك نعتبر تمكينهم أمراً ضرورياً يسمح لهم ببلوغ أقصى إمكاناتهم بشكل خاص، والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم بشكل عام". وقدّم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي مداخلة مطوّلة عن التطوّر الرقمي، مُعطياً وزارة الشباب والرياضة المصرية نموذجاً من خلال احصاءات وتحليلات.وتحدّثت جورجيا فاريسكو، ممثلة اليونيسف لبنان بالانابة، فقالت "لدى الشباب، في جميع أنحاء العالم العربي، القدرة على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي داخل مجتمعاتهم وخارجها، ولذلك نعتبر تمكينهم أمراً ضرورياً يسمح لهم ببلوغ أقصى إمكاناتهم بشكل خاص، والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم بشكل عام".



وأضافت "يمكننا، من خلال الاستثمار في تعليمهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم القيادية، ضمان أن يصبح الشباب صناع تغيير يرسم أمامهم المستقبل الذي يتمنّونه، لأن لدى فئة الشباب دائماً وجهات نظر جديدة وحلولًا مبتكرة في مواجهة التحديات المجتمعية".

وألقت الدكتورة ميرنا صبرا، مسشتارة الوزير كلاّس لشؤون الشباب كلمة قالت فيها "على الرغم من ظروف لبنان الاقتصادية الصعبة، أصرّت وزارة الشباب والرياضة على الالتزام بقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بإعلان بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، مع شكر لبنان للمجلس وجامعة الدول العربية". وأضافت "يمكننا، من خلال الاستثمار في تعليمهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم القيادية، ضمان أن يصبح الشباب صناع تغيير يرسم أمامهم المستقبل الذي يتمنّونه، لأن لدى فئة الشباب دائماً وجهات نظر جديدة وحلولًا مبتكرة في مواجهة التحديات المجتمعية".وألقت الدكتورة ميرنا صبرا، مسشتارة الوزير كلاّس لشؤون الشباب كلمة قالت فيها "على الرغم من ظروف لبنان الاقتصادية الصعبة، أصرّت وزارة الشباب والرياضة على الالتزام بقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بإعلان بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، مع شكر لبنان للمجلس وجامعة الدول العربية".



وأضافت "ان هذه المبادرة التي تستضيفها بيروت ، فرصة لدعم النشاط العربي المشترك وتعزيز دور الشباب العربي كشريك فاعل في ارساء وبلورة السياسات العامة، ولبنان حريص على تعزيز العمل المشترك مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بما يخدم صالح الشباب العربي حاضرا ومستقبلا". وأضافت "ان هذه المبادرة التي تستضيفها بيروت ، فرصة لدعم النشاط العربي المشترك وتعزيز دور الشباب العربي كشريك فاعل في ارساء وبلورة السياسات العامة، ولبنان حريص على تعزيز العمل المشترك مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بما يخدم صالح الشباب العربي حاضرا ومستقبلا".



وتابعت "وإيماناً منا بأهمية دور الشابات والشباب في ارتقاء وتنمية المجتمع واهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الشباب في بناء حاضر ومستقبل الأوطان وتحقيق التنمية، فقد أقر مجلس الوزراء اللبناني، في أيار 2022، خطة عمل السياسة الوطنية للشباب، واعتمدها خطة إستراتيجية لتمكين الشباب في مسيرتهم المجتمعية واشراكهم في آليات صنع القرار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنَأْيِ بالشباب عن التطرف والإرهاب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والابتعاد عن الادمان القاتل". وتابعت "وإيماناً منا بأهمية دور الشابات والشباب في ارتقاء وتنمية المجتمع واهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الشباب في بناء حاضر ومستقبل الأوطان وتحقيق التنمية، فقد أقر مجلس الوزراء اللبناني، في أيار 2022، خطة عمل السياسة الوطنية للشباب، واعتمدها خطة إستراتيجية لتمكين الشباب في مسيرتهم المجتمعية واشراكهم في آليات صنع القرار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنَأْيِ بالشباب عن التطرف والإرهاب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والابتعاد عن الادمان القاتل".



وقالت صبرا "اليوم بدأنا نؤكد أن الشباب يمكنهم ويجب عليهم أن يبادروا و يتحملوا المسؤوليات ، فأنتم المستقبل و انتم اصحاب قدرات ومهارات واختصاصات واهلٌ للثقة". وقالت صبرا "اليوم بدأنا نؤكد أن الشباب يمكنهم ويجب عليهم أن يبادروا و يتحملوا المسؤوليات ، فأنتم المستقبل و انتم اصحاب قدرات ومهارات واختصاصات واهلٌ للثقة".

وأضافت "هذا الملتقى لكم، ويهدف إلى إتاحة الفرص للاطلاع على أفكار جديدة، وطرح المبادرات الشبابية والمجتمعية الخلاقة، وتفعيل دور الشباب وإدماجهم في العمل التنموي والمجتمعي، وتقوية مهارات وقدرات الشباب حول إدارة المشاريع بالإضافة إلى توفير فرص لتنفيذ طموحاتكم وأفكاركم الإبداعية".

وختمت مخاطبة الشباب "نحن فخورون بكم، ونرى فيكم الامل بغد أفضل لأوطاننا، وندعوكم الا تيأسوا رغم الواقع الأليم والا تعتبروا ان الهجرة هي الحل، وحافظوا على ايمانكم بوطنكم الذي واجه عبر التاريخ ظروفا أقسى من اليوم، معا نستطيع ان نتخطى كل هذه المخاطر لننطلق من جديد في بناء مجتمع عربي شبابي يليق بشبابنا ونفاخر به".