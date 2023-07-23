المُلتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي: توزيع شهادات على 60 مشاركاً

اختتام أعمال المُلتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي

مع اختتام أعمال المُلتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في لبنان في فندق هيلتون - حبتور، في باكورة انشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣"، قام ممثل الوزارة حيدر قليط بتوزيع شهادات المشاركة على الشباب.



وشارك في المُلتقى الشبابي العربي ٦٠ شابة وشاب يمثلون ١٦ دولة عربية هي لبنان وسوريا وفلسطين والاردن والعراق واليمن وقطر وسلطنة عُمان والكويت والمغرب والجزائر وتونس ومصر وجيبوتي والسودان والصومال. وشارك في المُلتقى الشبابي العربي ٦٠ شابة وشاب يمثلون ١٦ دولة عربية هي لبنان وسوريا وفلسطين والاردن والعراق واليمن وقطر وسلطنة عُمان والكويت والمغرب والجزائر وتونس ومصر وجيبوتي والسودان والصومال.



وكانت أعمال المُلتقى امتدت يومين، وتوزعت على جلسات عدّة، وتلاها زيارة سياحية الى مدينة جبيل، ثم جولة سياحية في قلعة بعلبك تخللها حفل غداء بدعوة من جمعية "Lost" ثم عشاء تكريمي بدعوة من رئيس الاتحاد اللبناني للتربية والقوة البدنية حسنين مقلّد. وكانت أعمال المُلتقى امتدت يومين، وتوزعت على جلسات عدّة، وتلاها زيارة سياحية الى مدينة جبيل، ثم جولة سياحية في قلعة بعلبك تخللها حفل غداء بدعوة من جمعية "Lost" ثم عشاء تكريمي بدعوة من رئيس الاتحاد اللبناني للتربية والقوة البدنية حسنين مقلّد.



