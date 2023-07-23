وزراء الشباب والرياضة العرب والشباب المشاركون يغادرون بيروت

نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في لبنان

مع اختتام أعمال المُلتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في لبنان في فندق هيلتون - حبتور، في باكورة انشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣".

توالت مغادرة الوفود العربية الوزارية والشبابية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث غادر متوّجها الى عمّان وزير الشباب والرياضة الأردني الدكتور محمد سلامة النابلسي والفلسطيني عصام القدّومي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة والمدراء العامون الممثلون لدول عربية عدّة.

وغادر كذلك فجر اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، وكان في وداعه "مدير العاصمة" حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ورئيس لجنة البروتوكول محمود ابو النجا، وقال "حفل افتتاح بيروت عاصمة الشباب العربي أعاد الحياة الى بلد الحياة وقدّم نموذجاً راقياً عن إمكانيات وقدرات وكوادر هذا البلد الجميل".