كلاّس اتصل بشيبان الذي بدأ مغامرة تسلّق جبل كيليمنجارو

بدأ اليوم الأحد رحلة تسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيامٍ متتالية

اتصل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بالشاب اللبناني مرسال وليد شيبان الذي بدأ اليوم الأحد رحلة تسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيامٍ متتالية، ليصل إلى إرتفاع ٥٨٩٥ متراً، حيث يشح الأوكسيجين، وتشتد البرودة لتهبط الحرارة الى نحو ٢٠ درجة تحت الصفر.



وقال الوزير كلاّس أن مرسال يُمثّل طموح الشباب اللبناني المثقف الواعد الطموح، متمنياً له النجاح في تجربته الرياضية، وأن يزرع العلم اللبناني على القمة. وقال الوزير كلاّس أن مرسال يُمثّل طموح الشباب اللبناني المثقف الواعد الطموح، متمنياً له النجاح في تجربته الرياضية، وأن يزرع العلم اللبناني على القمة.