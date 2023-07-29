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شباب و كشافة

اللبناني شيبان يواصل رحلته الى قمّة جبل كيليمنجارو

2023-07-29 | 04:00
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اللبناني شيبان يواصل رحلته الى قمّة جبل كيليمنجارو
اللبناني شيبان يواصل رحلته الى قمّة جبل كيليمنجارو

رحلة بدأت الأحد الفائت لتسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيامٍ متتالية

واصل الشاب اللبناني مرسال وليد شيبان، البالغ عشرين عاماً، رحلته التي بدأها الأحد الفائت، لتسلّق جبل كيليمنجارو خلال سبعة أيامٍ متتالية، ليصل إلى إرتفاع ٥٨٩٥ متراً، حيث يشح الأوكسيجين، وتشتد البرودة لتهبط الحرارة الى نحو ٢٠ درجة تحت الصفر.
ويتقدم شيبان بعد أسبوع من بداية المغامرة نحو المرحلة النهائية ليتوج وصوله الى القمة برفع علم لبنان عالياً.
وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس اتصل بشيبان قبل انطلاقه وقال له أنه يُمثّل طموح الشباب اللبناني المثقف الواعد، متمنياً له النجاح في تجربته، وأن يزرع العلم اللبناني على القمة.
شيبان في السنة الثالثة من دراسة طب الأسنان في الجامعة اليسوعية، وقد تُوّج بطلاً للجامعات في التايكواندو، ونال الميدالية الفضية في دورة "بيروت المفتوحة".
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رياضة

شباب و كشافة

مرسال وليد شيبان

جبل كيليمنجارو

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