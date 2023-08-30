بيروت عاصمة الشباب العربي .. "إكتشف لبنان" - 34 شابة وشاب من 10 دول عربية

بعد حفل افتتاح مُبهر حظي بالاعجاب لحدث "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" في العشرين من شهر تموز الفائت، والنشاط الاول ضمن فعالياتها "المُلتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي"، أطلقت وزارة الشباب والرياضة خطوتها التالية.

وأقام الشُبان العرب واللبنانيون في "بيت شباب الرمليّة" في قضاء عاليه، وقاموا أمس الثلاثاء بجولة سياحية جنوبية حيث زاروا قلعة الشقيف وأولم لهم ملتقى الفينيق للشباب العربي في أرنون، وزاروا مناطق حدودية، ثم أولم على شرفهم "بيت شباب دميت" في حفل عشاء قروي.ويتابع الشباب العربي اليوم الخميس جولته في كسروان، حيث تحتضنه مغارة جعيتا وحاريصا والتلفريك، ثم يجول في العاصمة بيروت، وسيكون يوم الغد الخميس مخصصاً لأنشطة مغامرات شبابية يليها زيارة محمية ارز الباروك وقصر بيت الدين وعشاء رسمي.