بيروت عاصمة الشباب العربي تُنهي نشاط "اكتشف لبنان" بنجاح كبير

أنهت "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" نشاطها الثالث ضمن الروزنامة المُقررة

أنهت "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بإشراف جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نشاطها الثالث ضمن الروزنامة المُقررة حتى نهاية العام الجاري.



وبعد حفل الافتتاح المُبهر والراقي الذي أُقامته الوزارة في العشرين من شهر تموز الفائت، والنشاط الاول ضمن فعالياتها "المُلتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي" الذي نظمته بين 19 و23 تموز، اختتمت اليوم الجمعة نشاطها الثالث "برنامج إكتشف لبنان".





نفّذ البرنامج الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب في الفترة من الأحد 27 آب وحتى الجمعة 1 أيلول بمشاركة 50 شابة وشاب من عشر دول عربية، وهدف الى تعزيز فكرة السياحة الشبابية في لبنان، وتعريف شريحة من الشباب العربي بهذا البلد.



أقام الشباب في "بيت شباب الرمليّة" في قضاء عاليه، وتضمن برنامجهم جولات سياحية حيث زاروا جنوب لبنان وتحديداً قلعة الشقيف، وأولم لهم ملتقى الفينيق للشباب العربي في أرنون في حفل غداء، ومناطق حدودية منها بلدة العديسة، وأولم على شرفهم "بيت شباب دميت" في الشوف في حفل عشاء قروي. نفّذ البرنامج الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب في الفترة من الأحد 27 آب وحتى الجمعة 1 أيلول بمشاركة 50 شابة وشاب من عشر دول عربية، وهدف الى تعزيز فكرة السياحة الشبابية في لبنان، وتعريف شريحة من الشباب العربي بهذا البلد.أقام الشباب في "بيت شباب الرمليّة" في قضاء عاليه، وتضمن برنامجهم جولات سياحية حيث زاروا جنوب لبنان وتحديداً قلعة الشقيف، وأولم لهم ملتقى الفينيق للشباب العربي في أرنون في حفل غداء، ومناطق حدودية منها بلدة العديسة، وأولم على شرفهم "بيت شباب دميت" في الشوف في حفل عشاء قروي.



وزار الشباب العربي كسروان، حيث احتضنه مغارة جعيتا وسيدة حاريصا والتلفريك، وجال في العاصمة بيروت على الدرّاجات الهوائية، كما زار المتحف الوطني وكان في استقبالهم مدير عام الآثار سركيس خوري، ومحمية ارز الباروك وقصر بيت الدين، وخاض سلسلة من المغامرات التي يقدّمها بيت شباب الرملية. وزار الشباب العربي كسروان، حيث احتضنه مغارة جعيتا وسيدة حاريصا والتلفريك، وجال في العاصمة بيروت على الدرّاجات الهوائية، كما زار المتحف الوطني وكان في استقبالهم مدير عام الآثار سركيس خوري، ومحمية ارز الباروك وقصر بيت الدين، وخاض سلسلة من المغامرات التي يقدّمها بيت شباب الرملية.



واختتم النشاط الثالث لوزارة الشباب والرياضة بتوزيع شهادات مشاركة على الشباب حيث تمنى "مدير عاصمة الشباب العربي" رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة بإسم الوزير جورج كلاّس أن يكون الشباب العربيّ واللبنانيّ قد شاهد الوجه الجميل للبنان، وأن يكون قد خاض تجربة سياحية شبابية فريدة. واختتم النشاط الثالث لوزارة الشباب والرياضة بتوزيع شهادات مشاركة على الشباب حيث تمنى "مدير عاصمة الشباب العربي" رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة بإسم الوزير جورج كلاّس أن يكون الشباب العربيّ واللبنانيّ قد شاهد الوجه الجميل للبنان، وأن يكون قد خاض تجربة سياحية شبابية فريدة.