بيروت عاصمة الشباب: كلاّس يفتتح غداً المُلتقى العربي للسياحة الشبابية

توالى وصول الوفود الشبابية المُمثلة لـ12 دولة عربية مُشاركة في الملتقى العربي للسياحة الشبابية الذي تُطلقه وزارة الشباب والرياضة عند العاشرة من صباح يوم غد الخميس، برعاية الوزير الدكتور جورج كلاس.ويُشكل الملتقى العربي للسياحة الشبابية رابع أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان، وينظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بإشراف الوزارة.وفي السياق، يصل الليلة الى بيروت، السيد خالد العتيبي لتمثيل جامعة الدول العربية في المُلتقى، وهو سيكون حاضراً في حفل الافتتاح ومختلف الأنشطة المُبرمجة في روزنامة الحدث الشبابي.ويجري حفل اطلاق النشاط في المكتبة الوطنية في بعقلين، حيث دعيت شخصيات وزارية ونيابية وبلدية ودبلوماسية عربية وشبابية، ويتخلله كلمات للعتيبي ورئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني وصاحب الرعاية الوزير كلاس.ويتخلل برنامج الملتقى العربي السادس للسياحة الشبابية جلسات حوارية بين الشباب العربي، الذي يتخذ من "بيت شباب دميت" مقراً لإقامته، وجولات سياحية الى الشوف ودير القمر وقصر بيت الدين والمختارة وجعيتا وحاريصا وكفرذبيان وجبيل وبيروت وعنجر.ويحل الوفد الشبابي العربي ضيفاً على وزير السياحة وليد نصار برفقة الوزير كلاس في لقاء حواري يليه عشاء في مدينة جبيل، ويشارك في حفل افتتاح بيت شباب مجدل عنجر بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد.