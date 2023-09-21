بيروت عاصمة الشباب: كلاّس افتتح الملتقى العربي للسياحة الشبابية في بعقلين

يُشكل الملتقى العربي للسياحة الشبابية رابع أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس الملتقى العربي للسياحة الشبابية، في حفل حاشد أقيم في المكتبة الوطنية في بعقلين.

ويُشكل الملتقى العربي للسياحة الشبابية رابع أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان، وينظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بإشراف الوزارة.



حضر الحفل ممثل جامعة الدول العربية خالد العُتيبي ومدير "بيروت عاصمة الشباب العربي" حسن شرارة ورئيس مصلحة المعلوماتية في الوزارة حمزة حمية ومدير مكتب الوزير حسين عُمر وقيادات سياسية وبلدية وشبابية ورياضية وممثلي القيادات العسكرية والأمنية، وشباب وشابات يُمثلون 12 دولة عربية مشاركة في النشاط. حضر الحفل ممثل جامعة الدول العربية خالد العُتيبي ومدير "بيروت عاصمة الشباب العربي" حسن شرارة ورئيس مصلحة المعلوماتية في الوزارة حمزة حمية ومدير مكتب الوزير حسين عُمر وقيادات سياسية وبلدية وشبابية ورياضية وممثلي القيادات العسكرية والأمنية، وشباب وشابات يُمثلون 12 دولة عربية مشاركة في النشاط.



تحدث رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى بو كرّوم، فشرح أهمية إقامة هذا النشاط وإطلاقه من الشوف، ومن صرح تربوي تاريخي هو المكتبة الوطنية في بعقلين، ومن بلدة ذات تاريخ عميق متجذّر، مُرحّباً بالشباب العربي وبوزير الشباب والرياضة.

وتحدث رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان فقال "ان إختيار لبنان عاصمة للشباب العربي رسالة محبة من الاشقاء العرب ومن جامعة الدول العربية، واسمح لنفسي ان أحيي معالي الوزير على جرأته وإصراره بالمضي قدماً في تنفيذ فعاليات شبابية عربية في هذا الوقت الاستثنائي من تاريخ لبنان ورغم ما يعاني البلد من تداعيات الانهيار الإقتصادي". تحدث رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى بو كرّوم، فشرح أهمية إقامة هذا النشاط وإطلاقه من الشوف، ومن صرح تربوي تاريخي هو المكتبة الوطنية في بعقلين، ومن بلدة ذات تاريخ عميق متجذّر، مُرحّباً بالشباب العربي وبوزير الشباب والرياضة.وتحدث رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان فقال "ان إختيار لبنان عاصمة للشباب العربي رسالة محبة من الاشقاء العرب ومن جامعة الدول العربية، واسمح لنفسي ان أحيي معالي الوزير على جرأته وإصراره بالمضي قدماً في تنفيذ فعاليات شبابية عربية في هذا الوقت الاستثنائي من تاريخ لبنان ورغم ما يعاني البلد من تداعيات الانهيار الإقتصادي".

وأضاف "انتم يا معالي الوزير اعطيتم الاشارة ونحن تلقفناها اتحادات وجمعيات شبابية وكوادر الوزارة ليتحقق هذا النشاط وما سبق من أنشطة وما سيلي وما حضور 12 دولة عربية بيننا اليوم إلا تعبير عن ثقة ونجاح لهذه التجربة الفريدة والمتميزة".

ثم تحدث خالد العُتيبي بإسم جامعة الدول العربية ناقلاً تحيات أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط وتمنياته لفعاليات الملتقى والمشاركين كل التوفيق والنجاح.



وقال العُتيبي "تأتي أهمية الملتقي العربي للسياحة الشبابية العربية في دعم المقصد السياحي العربي ورفع الوعى بأهمية دور الشباب في تنمية السياحة العربية، ولما تمتلكه امتنا من تاريخ عريق وللاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال، لتطوير السياحة الشبابية ما بين الدول العربية وداخلها، وادارة هذا النوع سعيا من السياحة بطرق سليمة وتبادل الخبرات والتجارب على المستويات المحلية والاقليمية والعربية، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المستقبلية للسياحة الشبابية وخطط تسويقها". وقال العُتيبي "تأتي أهمية الملتقي العربي للسياحة الشبابية العربية في دعم المقصد السياحي العربي ورفع الوعى بأهمية دور الشباب في تنمية السياحة العربية، ولما تمتلكه امتنا من تاريخ عريق وللاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال، لتطوير السياحة الشبابية ما بين الدول العربية وداخلها، وادارة هذا النوع سعيا من السياحة بطرق سليمة وتبادل الخبرات والتجارب على المستويات المحلية والاقليمية والعربية، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المستقبلية للسياحة الشبابية وخطط تسويقها".



واختتم حفل الافتتاح بكلمة لراعيه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس الذي قال مُرحّباً بالشباب العربي "أهلا بكم في قلب لبنان، لبنان السلام، الانفتاح، الثقافة، ساحة المحبة وواحةً الحياة وميدان للتفاعل الفكري والتكامل الانساني".

وأضاف كلاّس "هذا هو لبنان الحرف والكلمة والمكتبة والشباب المتطلع الى بناء غدٍ عربيٍّ أكثر تضامناً مع بعضه وأصلبَ ثقةً بنفسه، وأجرأَ على اتخاذ المبادرات، واقدر على عيش الحرية، وبناء ذات شبابية حرة متحررة قادرة على صوغ رؤية مستقبلية تليق بقدرات الشباب وتطلعاتهم".

وختم "أيها الشباب، انتم هنا، لتتعرفوا وتتعارفوا، وتتواصلوا وتتفاعلوا وتشكلوا حالة شبابية عربية مايزة، يُقتَدى بهمتها ويُؤخَذُ برأيها ويُسمعُ الى همومها وتُحتًرمَ إنتظاراتها، ونحن نلاقيكم ونفهمكم ونأخذ بأياديكم، آملين التوصل الى اقرار استراتيجية شبابية عربية، تكون مساعدة للحكومات الشبابية التي تحرص الدول على إيلائها اهمية مركزة". واختتم حفل الافتتاح بكلمة لراعيه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس الذي قال مُرحّباً بالشباب العربي "أهلا بكم في قلب لبنان، لبنان السلام، الانفتاح، الثقافة، ساحة المحبة وواحةً الحياة وميدان للتفاعل الفكري والتكامل الانساني".وأضاف كلاّس "هذا هو لبنان الحرف والكلمة والمكتبة والشباب المتطلع الى بناء غدٍ عربيٍّ أكثر تضامناً مع بعضه وأصلبَ ثقةً بنفسه، وأجرأَ على اتخاذ المبادرات، واقدر على عيش الحرية، وبناء ذات شبابية حرة متحررة قادرة على صوغ رؤية مستقبلية تليق بقدرات الشباب وتطلعاتهم".وختم "أيها الشباب، انتم هنا، لتتعرفوا وتتعارفوا، وتتواصلوا وتتفاعلوا وتشكلوا حالة شبابية عربية مايزة، يُقتَدى بهمتها ويُؤخَذُ برأيها ويُسمعُ الى همومها وتُحتًرمَ إنتظاراتها، ونحن نلاقيكم ونفهمكم ونأخذ بأياديكم، آملين التوصل الى اقرار استراتيجية شبابية عربية، تكون مساعدة للحكومات الشبابية التي تحرص الدول على إيلائها اهمية مركزة".