بيروت عاصمة الشباب: نصّار وكلاّس استقبلا الشباب العربي في جبيل ووزير السياحة أولم على شرفهم

استضاف وزير السياحة وليد نصار المشاركين في الملتقى العربي للسياحة الشبابية

استضاف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الشابات والشباب العرب المشاركين في الملتقى العربي للسياحة الشبابية، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس، ومدير "بيروت عاصمة الشباب العربي" حسن شرارة ورئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان وأعضاء الاتحاد.

جرى الاستقبال في فندق بيبلوس سورمير في مدينة جبيل، وتحدث فيه نصار وكلاّس عن أهمية السياحة الشبابية والسياحة الرياضية وأهمية إقامة "عاصمة الشباب العربي" في لبنان في هذا العام على الرغم من كل التحديات والظروف السعبة التي يمرّ بها لبنان.



وأعلن نصّار خلال استقباله الشباب العربي، بحضور حشد من ممثلي أندية جبيل ومدير عام المنشآت في لبنان محمد عويدات، عن إطلاق ورشة العمل لبناء بيت شباب سيكون الثالث عشر في لبنان، فيما أعلن رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق عن تقديم أرض لهذه الغاية.

وفيما شكر كلاس لنظيره هذه الدعوة، هنأه على إطلاقه فكرة "بيوت الضيافة"، وأشاد بدوره في التسهيلات التي وضُعت وحسّنت المردود السياحي، واضعاً نجاح وزارة الشباب والرياضة في استضافة بيروت عاصمة الشباب العربي في خدمة الحركة السياحية والاستقرار في البلاد. وأعلن نصّار خلال استقباله الشباب العربي، بحضور حشد من ممثلي أندية جبيل ومدير عام المنشآت في لبنان محمد عويدات، عن إطلاق ورشة العمل لبناء بيت شباب سيكون الثالث عشر في لبنان، فيما أعلن رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق عن تقديم أرض لهذه الغاية.وفيما شكر كلاس لنظيره هذه الدعوة، هنأه على إطلاقه فكرة "بيوت الضيافة"، وأشاد بدوره في التسهيلات التي وضُعت وحسّنت المردود السياحي، واضعاً نجاح وزارة الشباب والرياضة في استضافة بيروت عاصمة الشباب العربي في خدمة الحركة السياحية والاستقرار في البلاد.



وتحدث أحمد رمضان، رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب فقال "في حضرة وزير السياحة ندعو الى التكامل ونضع امكانياتنا في خدمة السياحة"، وخاطبه "انتم يا معالي الوزير مشهود لكم في العمل ضمن خطط منظمة ورؤى واضحة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع الاهلي"، كما هنأ وزير الشباب والرياضة على نجاح تجربة العمل المشترك مع الاتحادات في سبيل انجاح عاصمة الشباب. وتحدث أحمد رمضان، رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب فقال "في حضرة وزير السياحة ندعو الى التكامل ونضع امكانياتنا في خدمة السياحة"، وخاطبه "انتم يا معالي الوزير مشهود لكم في العمل ضمن خطط منظمة ورؤى واضحة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع الاهلي"، كما هنأ وزير الشباب والرياضة على نجاح تجربة العمل المشترك مع الاتحادات في سبيل انجاح عاصمة الشباب.



وتحدث الشباب العرب مندهشين من جمال الطبيعة اللبنانية مُشيدين بالاستقبال والرعاية والاهتمام التي حظيوا بها في لبنان. وتحدث الشباب العرب مندهشين من جمال الطبيعة اللبنانية مُشيدين بالاستقبال والرعاية والاهتمام التي حظيوا بها في لبنان.