كلاّس شكر اليونيسيف على انارة الوزارة بالطاقة الشمسية

استقبل كلاس ممثل منظمة اليونسف في لبنان ادوارد بيغبيدير

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ممثل منظمة اليونسف في لبنان ادوارد بيغبيدير، يرافقه جورجيا فاريسكو مسؤولة برنامج الشباب في اليونسف وعبير ابو زكي اخصائية التنمية ومشاركة الشباب وأمل عبيد اخصائية التنمية ومشاركة الشباب وديما الزيات نائب مدير جمعية انيرا.



حضر اللقاء مدير عام المنشآت بالتكليف رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.

وشكر كلاس ضيفه بيغبيدير على قيام منظمة اليونيسف بتمويل مشروع إنارة مبنى وزارة الشباب والرياضة من خلال الطاقة الشمسية وتنفيذ المشروع من خلال خبراء متخصصين، معتبراً ذلك مساهمة بالغة الأهمية لضمان استمرار هذا المرفق العام في خدمة المواطنين والحركة الرياضية والشبابية والكشفية. حضر اللقاء مدير عام المنشآت بالتكليف رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.وشكر كلاس ضيفه بيغبيدير على قيام منظمة اليونيسف بتمويل مشروع إنارة مبنى وزارة الشباب والرياضة من خلال الطاقة الشمسية وتنفيذ المشروع من خلال خبراء متخصصين، معتبراً ذلك مساهمة بالغة الأهمية لضمان استمرار هذا المرفق العام في خدمة المواطنين والحركة الرياضية والشبابية والكشفية.