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شباب و كشافة

كلاّس شكر اليونيسيف على انارة الوزارة بالطاقة الشمسية

2023-09-27 | 04:45
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كلاّس شكر اليونيسيف على انارة الوزارة بالطاقة الشمسية
كلاّس شكر اليونيسيف على انارة الوزارة بالطاقة الشمسية

استقبل كلاس ممثل منظمة اليونسف في لبنان ادوارد بيغبيدير

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ممثل منظمة اليونسف في لبنان ادوارد بيغبيدير، يرافقه جورجيا فاريسكو مسؤولة برنامج الشباب في اليونسف وعبير ابو زكي اخصائية التنمية ومشاركة الشباب وأمل عبيد اخصائية التنمية ومشاركة الشباب وديما الزيات نائب مدير جمعية انيرا.
 

حضر اللقاء مدير عام المنشآت بالتكليف رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.
وشكر كلاس ضيفه بيغبيدير على قيام منظمة اليونيسف بتمويل مشروع إنارة مبنى وزارة الشباب والرياضة من خلال الطاقة الشمسية وتنفيذ المشروع من خلال خبراء متخصصين، معتبراً ذلك مساهمة بالغة الأهمية لضمان استمرار هذا المرفق العام في خدمة المواطنين والحركة الرياضية والشبابية والكشفية.
 

وجال كلاس وبيغبيدير على سطح مبنى الوزارة حيث تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وأكد لضيفه تقدير الوزارة لهذه الخطوة وقيمتها.
وتباحث كلاس وبيغبيدير في النجاح الكبير للشراكة بين الوزارة واليونيسف في حفل افتتاح "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي، وتواعدا على المزيد من الأنشطة معاً، وعلى ضرورة تفعيل السياسة الشبابية ووضعها على سكة التنفيذ. 
 
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