بيروت عاصمة الشباب: خامس الأنشطة .. الملتقى الشبابي الكشفي العربي

برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تُطلق اللجنة المنظمة لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" يوم الخميس المقبل، الملتقى الشبابي الكشفي العربي، الذي ينظمه اتحاد كشاف لبنان بالتزامن مع المخيم الكشفي الوطني الثاني "طرابلس تجمعنا".ويُشكل الملتقى الشبابي الكشفي العربي خامس أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة بإشراف جامعة الدول العربية، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان والملتقى العربي للسياحة الشبابية.وينظم اتحاد كشاف لبنان الحدث الكشفي العربي بعنوان "معاً لتمكين الشباب العربي"، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وقد تلقى حتى الآن موافقات للمشاركة من ثماني دول عربية، حيث يُتوقع حضور 80 كشفي عربي الى جانب 400 كشفي لبناني.ويتضمن الحدث أنشطة كشفية - تثقيفية - ترفيهية، بينها لعبة "التعارف والتلاقي" ولعبة "طرابلس علم ومعرفة" و"قرية التنمية المستدامة" المؤلفة من عشر محطات، وندوات "أين نحن" عن لبنان، وسهرات سمر تستعرض لفرق فنية وتراثية وعروض متنوعة.