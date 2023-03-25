معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب كهرمان ماراش جنوبي تركيا

ذكرت وكالة" رويترز" ان مصر وسوريا اتفقتا اليوم السبت على تعزيز التعاون، وذلك خلال أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عشر سنوات وتمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.