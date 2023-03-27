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محمد بن سلمان وماكرون يجددان عزمهما على العمل لمساعدة لبنان للخروج من أزمته

2023-03-27 | 03:10
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محمد بن سلمان وماكرون يجددان عزمهما على العمل لمساعدة لبنان للخروج من أزمته
محمد بن سلمان وماكرون يجددان عزمهما على العمل لمساعدة لبنان للخروج من أزمته
ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان الأحد، تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع والطاقة، وجدّدا عزمهما على "العمل معا" لمساعدة لبنان، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وأوضح الإليزيه أنّ الزعيمين أشادا خلال اتّصال هاتفي بـ"ديناميّة علاقتهما الثنائيّة" ولا سيّما لناحية "تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة".
وأضافت الرئاسة الفرنسيّة أنّهما "بحثا أيضا في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلّق بقضايا الدفاع والطاقة". 
وذكر الإليزيه أنّهما "عبّرا عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان وكرّرا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمرّ بها".
من جهة ثانية، رحّب ماكرون بقرار السعوديّة وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسيّة، مشددا على "أهمّيته للاستقرار الإقليمي". 
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محمد بن سلمان وماكرون يجددان عزمهما على العمل لمساعدة لبنان للخروج من أزمته

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