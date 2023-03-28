الرئيس الصيني خلال اتصال بولي العهد السعودي: مستعدون لمواصلة دعم الحوار بين السعودية وإيران

جوزيف أبو فاضل لـ"هنا بيروت": لدي قناعة أن الرئيس نبيه بري لم يتلقى دعوة لزيارة السعودية "ولا هو حابب يروح لا عالسعودية ولا على غيرها" واتصالاته لم تنقطع مع أحد وهو أعطى رأيه ومرشحه الرئاسي هو سليمان فرنجية