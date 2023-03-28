محمد بن سلمان يعرب للرئيس الصيني عن تقدير المملكة لمبادرة الاتفاق السعودي الإيراني

أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، جرى خلاله التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز وتطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.