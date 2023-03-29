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"سانا": الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء
2023-03-29 | 03:24
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"سانا": الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء
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بتعديل
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