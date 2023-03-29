وكالة "سانا": مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة آخرين في حماة شمالي سوريا بفعل العاصفة التي تضرب البلاد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن «أزمة الدولار ستكون تاريخاً»، مؤكداً أنه «بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان، كما تجاوزت (الإرهاب) من قبل».
ذكرت وكالة" رويترز" ان مصر وسوريا اتفقتا اليوم السبت على تعزيز التعاون، وذلك خلال أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عشر سنوات وتمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.
نقلت "الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية -مساء السبت- أنها أفادت بإصابة 3 جنود إسرائيليين خلال عملية دهس وقعت قرب مجمع مستوطنات غوش عتصيون بين مدينتي بيت لحم والخليل بالضفة الغربية المحتلة. في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تصفية" المنفذ.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الجنود أصيبا بجروح خطيرة، بينما أصيب الثالث بجروح متوسطة في عملية دهس شمال الخليل.