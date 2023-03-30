عدوان إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

أصيب عسكريان سوريان جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة دمشق...

أصيب عسكريان سوريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري أنه "حوالى الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار الى ان العدوان "أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".