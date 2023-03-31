"سوريا على أهبة الاستعداد للمواجهة".. الخارجية السورية: التنسيق واضح بين إرهابيي إسرائيل والمجموعات الإرهابية

وزارة الخارجية السورية تعليقاً على الإعتداءات الإسرائيلية: التنسيق واضح بين إرهابيي إسرائيل والمجموعات الإرهابية



قالت وزارة الخارجية السورية إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة "تظهر التنسيق الوثيق ما بين إرهابيي إسرائيل والمجموعات الإرهابية".



وقالت الخارجية في بيان: "تستمر إسرائيل بممارسة سياساتها الحربية الإجرامية ضد سورية حيث قامت طائراتها بارتكاب عدوان همجي جديد بالتنسيق مع قطعان المجموعات الإرهابية التي شنت عدوانا على القوات السورية في منطقة الدانا".



ورأت أن "هذه الاعتداءات المتكررة تُظهر التنسيق الوثيق ما بين إرهابيي إسرائيل والمجموعات الإرهابية وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك النوايا المبيتة ضد سوريا بهدف إطالة الأزمة واستنزاف المقدرات السورية"، مؤكدة أن "سوريا أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة كل هذه التحديات والاعتداءات الفاشية لتحقيق إرادة الشعب السوري في الانتصار وفرض سيادة سورية على جميع أراضيها وأجوائها".



يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق.



هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل ميلاد حيدري، أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري في الإعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق.