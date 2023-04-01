أكثر من 500 حالة اختناق جراء العواصف الترابية في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق، جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أمس الجمعة، وفق وكالة "نوفوستي".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق عدة في البلاد أمس الجمعة، مشيرا إلى أن "حالات المصابين متباينة".



وأضاف أنه "تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتجري متابعة حالتهم الصحية، بإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي، وأن سيارات الإسعاف في حالة استنفار لتلافي وقوع أية إشكالات".



وأشار الى أن "غالبية المصابين غادروا المستشفيات"، مؤكدا "عدم تسجيل أي وفيات في صفوف المواطنين".