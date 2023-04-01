مصر وسوريا تتعهدان بتعزيز العلاقات مع زيارة المقداد للقاهرة
ذكرت وكالة" رويترز" ان مصر وسوريا اتفقتا اليوم السبت على تعزيز التعاون، وذلك خلال أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عشر سنوات وتمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن وزيري خارجية مصر وسوريا سامح شكري وفيصل المقداد "اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الصعد خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين".
كما جددت مصر دعمها "لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت".
وقال مصدر أمني مصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن الزيارة "تهدف إلى إرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر وساطة مصرية ".