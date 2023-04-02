في الإمارات .. قداديس الشعانين تعمّ الكنائس الكاثوليكية



أحيت الكنائس الكاثوليكية في الإمارات قداديس الشعانين بحضور كثيف في مختلف الرعايا، بعدما تزايدت أعداد الوافدين من مختلف الجاليات العربية ولا سيما منها اللبنانية، في العامين الفائتين.

في كنيسة القديس فرنسيس في دبي رأس الذبيحة الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الخوري إدوار شالوحي، وخدمت القداس جوقة الرعية.

الأب جعجع ركز في عظته على معاني العيد الذي يمهد لأسبوع الآلام وأحد القيامة.

وفي ختام القداس، طاف كاهن الرعية مع جمهور المؤمنين حاملين الشموع وأغصان الزيتون وسعف النخيل، هاتفين هوشعنا لملك السلام.

وكان الأب جعجع أحيا قداس الشعانين في كنيسة القديسة مريم في دبي.

قداديس الشعانين عمت مختلف كنائس الإمارات في أبو ظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة.

تجدر الإشارة إلى أن كنائس الإمارات تتبع لأبرشية النيابة الرسولية في جنوب شبه الجزيرة العربية، التي تضمّ الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، وهي ولاية إقليمية للكنيسة الكاثوليكية تتبع مباشرة للفاتيكان ويرأسها المطران الإيطالي باولو مارتينيلي ومقره أبو ظبي.

