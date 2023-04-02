سقوط جرحى إثر إنهيار جزء من مبنى قيد الانشاء في بغداد والبحث عن مفقودين

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، اصابة عمال اثنين نتيجة سقوط جزء من مبنى قيد الانشاء في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "عمال اثنين تعرضا للاصابة نتيجة سقوط جزء من بناية قيد الانشاء مقابل ملعب الشعب ضمن منطقة زيونة".

وأضافت، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث للبحث والانقاذ ونقل المصابين".

وبينت أن "فرقنا تتعامل مع الحادث وتمكنت من إنقاذ عدد من العمال ومازالت تبحث عن آخرين".

الى ذلك، افاد مصدر عراقي لـ"سومرية"، بارتفاع حصيلة المصابين الى 3 اشخاص، وفيما أكد أن احد المصابين حالته حرجة، بين وجود عامل تحت الانقاض يتم البحث عنه.