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الاحتلال يعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه حافلة عسكرية

2023-04-02 | 04:46
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الاحتلال يعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه حافلة عسكرية
الاحتلال يعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه حافلة عسكرية

أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتقال ناشط من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمدينة القدس المحتلة بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه حافلة تقل ضباطًا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت القناة السابعة العبرية، حسب ما نقلت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن بيانًا مشتركًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال، أعلنا فيه عن إحباط تنفيذ العملية.
وذكر البيان أن "الشاباك" ومحكمة الاحتلال المركزية في القدس أجريا تحقيقًا مع عمر عابدين (21 عامًا) من شرقي القدس بزعم "التآمر لتنفيذ أعمال أمنية".
وقال البيان: "في إطار التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة، كُشف أن عمر ينتمي إلى حركة حماس، وكان مشاركًا في أنشطة الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي للحركة في جامعة بير زيت".
وأضاف "قبل بضعة أشهر بدأ عمر التواصل عبر فيسبوك مع ناشط من لبنان، وتحول الاثنان لاحقًا إلى الدردشة عبر تلجرام، وفي مرحلة معينة، طُلب من عابدين تنفيذ هجوم إطلاق نار أو عبوة ناسفة، وكان سيحصل على مساعدة مالية لتنفيذ العملية من خلال ناشطين إضافيين".
وزعم البيان أن "عمر وافق على هذا الطلب وخطط لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد حافلة تقل ضباط شرطة في منطقة المسجد الأقصى".
وأشارت القناة السابعة إلى أنه "من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد عابدين اليوم من مكتب المدعي العام في القدس".
ويأتي الإعلان الإسرائيلي على "إحباط" عملية إطلاق النار بالقدس في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا ومقدساته.
وتواصل "جماعات الهيكل" المزعوم حشد أنصارها من المستوطنين المتطرفين لتحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح قرابين الفصح" العبري داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.
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