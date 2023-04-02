الوفد السوري يتوجه إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي

غادر وفد السوري برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين دمشق قبل ظهر اليوم متوجهاً إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا.

ورداً على سؤال لمندوب الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أشار سوسان إلى أن وفد سوريا سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.

وأضاف سوسان إن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.