الوفد السوري يتوجه إلى موسكو للمشاركة بالإجتماع الرباعي

الوفد السوري يتوجه إلى موسكو للمشاركة بالإجتماع الرباعي: سوريا سيطالب بـ"إنهاء التواجد العسكري التركي" على الأراضي السورية



توجه وفد سوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية.



وقال سوسان أن وفد الجمهورية العربية السورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.



وذكرت الخارجية السورية أن الوفد سيركز بالتحديد على "إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية".