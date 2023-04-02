السعودية ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

ذكرت وكالة "رويترز" إن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في أيار، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسميا.



واوضح مصدران إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 أيار.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أن "الجامعة ليست مطلعة على كل خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية". وأضاف "لا يفترض أن يجري إبلاغنا مسبقا بالزيارة المفترضة".