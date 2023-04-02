الخارجية الروسية: لافروف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي



أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، وفق وكالة "نوفوستي".





ووفقا لبيان الخارجية الروسية: "في سياق مناقشة القضية التي أثارها وزير الخارجية حول احتجاز المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، تم لفت انتباه أنتوني بلينكن إلى ضرورة احترام قرارات السلطات الروسية المتخذة بموجب التشريعات والالتزامات الدولية لروسيا الاتحادية"، مشيرة إلى أن لافروف "شدد خلال المحادثة على عدم جواز إثارة ضجة من قبل المسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية بقصد واضح لإضفاء صفة سياسية على هذه القضية".



وأضافت الوزارة: "أشار لافروف على وجه التحديد إلى أن إيفان غيرشكوفيتش قد تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، وجمع بيانات تشكل أسرارا للدولة تحت ستار عمله الصحفي".



وأشاروا إلى أنه "في ضوء الحقائق المثبتة للأنشطة غير القانونية لمواطن أميركي، تم إخطار السفارة الأميركية في موسكو باحتجازه وفقا للاجراءات المعمول بها، وستحدد المحكمة مصيره".



وأكدت الخارجية الروسية أنه خلال المحادثة بين لافروف وبلينكن، "تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا ذات الطابع الثنائي"، وبحسب الخارجية الأميركية، ناقش الوزيران أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بمواصلة عملها.





