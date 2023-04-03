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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري بشار الأسد

2023-04-03 | 12:38
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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري بشار الأسد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري بشار الأسد



تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من نظيره السوري بشار الأسد.
وفي بيان لها، قالت الرئاسة الجزائرية: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، قدم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".
وأضاف البيان: "من جهته بادله رئيس الجمهورية، التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل".
وتابعت الرئاسة في بيانها: "بهذه المناسبة، أطلع فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث، مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ شهرين".
كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق البيان.
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