قوات الاحتلال تقتحم الاقصى وغارات للعدو تستهدف مواقع عدة في غزة

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة فجر ال14 من شهر رمضان.وبحسب وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية فقد فوجئ مئات المصلين وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروجهم من المصلى القبلي، باقتحام أعداد كبيرة من الضباط والقوات الخاصة المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والانتشار بين المصلين، ثم الاعتداء عليهم بالأعيرة المطاطية .وردد المصلون - المعظم من النسوة وكبار السن-، التكبيرات أمام اقتحامات القوات للأقصى.الى ذلك تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على الأقصى، بمنع من تقل أعمارهم عن ال50 عاماً من دخول المسجد.وفي سياق آخر قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم مواقع عدة في قطاع غزة.وأفاد وكالة الانباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.كما اطلقت مدفعية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وألحقت به أضراراً جسيمة.كما أطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر.فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بأربع قذائف على موقع شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تضرره، إضافة إلى ممتلكات المواطنين المجاورة.وأطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف صوب موقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.