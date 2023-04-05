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الرئاسة الفلسطينية: نحذّر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة

2023-04-05 | 01:51
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الرئاسة الفلسطينية: نحذّر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة
الرئاسة الفلسطينية: نحذّر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة

الرئاسة الفلسطينية: نحذّر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير.

وقال أبو ردينة إن ما يقوم به الاحتلال من المساس بالمقدسات، كما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والتي ستشعل الحرائق في المنطقة.

وأضاف: "نحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور، وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع".

وأشار ابو ردينة إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن مقدساته وأرضه، وإسرائيل مخطئة باستهتارها بقدرة وعزيمة شعبنا في الصمود.

وأكد أنه يجب على الإدارة الأميركية عدم الوقوف متفرجة على هذه الحرائق التي يشعلها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن لا يخطأ أحد في تقدير حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

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الرئاسة الفلسطينية: نحذّر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة

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