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فصائل المقاومة الفلسطينية: الرد قادم لا محالة والعدوان على المسجد الأقصى يستوجب هبة شاملة

2023-04-05 | 07:42
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فصائل المقاومة الفلسطينية: الرد قادم لا محالة والعدوان على المسجد الأقصى يستوجب هبة شاملة
فصائل المقاومة الفلسطينية: الرد قادم لا محالة والعدوان على المسجد الأقصى يستوجب هبة شاملة


أكدت فصائل المقاومة، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمرابطين فيه سيقابل بـ"رد قادم لا محالة"، ويستوجب إشعال هبة شعبية على امتداد الأرض الفلسطينية.
وقالت الفصائل، في تصريح لها، إن: "الاعتداء المتواصل على المسجد الأقصى واقتحامات المتطرفين والتهجم على المرابطين بالضرب والتكسير والاعتقال، عدوان صهيوني خطير يستوجب هبة شعبية وفصائلية شاملة لإشعال الأرض الفلسطينية المحتلة نارًا ولهيبًا تحت أقدام الصهاينة".
وشددت على أنه "إن ظن الاحتلال أن اقتحام الصهاينة لساحات الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه قد يمر مرور الكرام فهو واهم، والعقاب الفلسطيني قادم لامحالة".
وأوضحت أن "العدوان لن يفلح في تغيير الواقع التاريخي وطمس الهوية الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى، ولن يعطي العدو شرعية دينية فيه".
ودعت فصائل المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى للتصدي للسياسات العنصرية والإجرامية الممارسة ضد أقصانا ومقدساتنا.
واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى قبل فجر اليوم وأصابت العشرات بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وقنابل الغاز والصوت، فيما اعتقلت نحو 400 من المعتكفين والمعتكفات ونقلتهم إلى التحقيق.
وردًا على العدوان الإسرائيلي على المعتكفين في المسجد الأقصى، أطلقت المقاومة في قطاع غزة نحو 20 صاروخًا باتجاه مستوطنات غلاف غزة؛ ما تسبب بأضرار مادية.
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فصائل المقاومة الفلسطينية: الرد قادم لا محالة والعدوان على المسجد الأقصى يستوجب هبة شاملة

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كتيبة جنين: أطلقنا النار نحو مركبة مستوطنين بمنطقة القبانيات قرب بلدة اليامون غرب جنين مساء اليوم ضمن سلسلة الرد على اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
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