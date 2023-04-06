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المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وغارات لطائرات الاحتلال على غزة

2023-04-06 | 03:26
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المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وغارات لطائرات الاحتلال على غزة
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وغارات لطائرات الاحتلال على غزة

المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وغارات لطائرات الاحتلال على غزة

 

اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى بحراسة  مشددة من قوات الاحتلال  في أول أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

الى ذلك انتشر عناصر شرطة الإحتلال في ساحات المسجد الأقصى لتأمين الحماية للمستوطنين أثناء اقتحاماتهم التي تمت من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ونقل شهود العيان ان شرطة الإحتلال منعت منذ ما قبل صلاة الفجر، الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما من دخول المسجد الأقصى للصلاة، فيما  ادى مئات الشبان الفلسطينيين صلاة الفجر في الشوارع القريبة من المسجد الأقصى بما في ذلك باب الأسباط وباب المجلس.

وكانت شرطة الإحتلال اقتحمت المسجد الأقصى مساء امس  وأخلته بالقوة من المعتكفين، فيما  تسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس.

الى ذلك ورداً على جرائِم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقِ المسجد الأقصى والمعتكفين فيه، واستهدافِ أماكنَ عدة  في القطاعِ بصواريخِ الطائرات.

وقد أطلَقَت المقاومةُ الفلسطينية في قطاعِ غزة فجر اليوم، رَشَقاتٍ صاروخيّةً تجاه المستوطناتِ المحيطة بالقطاع ,

وأفادت وسائلُ إعلام عبرية، بأن سبعةَ صواريخ أُطلِقَت من قطاعِ غزة تجاهَ مستوطناتِ الغلافِ والنقب الغربي .

وقال المتحدثُ باسمِ جيشِ الاحتلال إنه "تَمَّ رَصْدُ إطلاقِ سبعةِ صواريخ أرض-جو، انفجَرت خمسةٌ منها في أجواءِ الغلاف واثنان باتجاهِ البحر، ولم يتِمَّ تَفعيلُ أيُ صواريخَ اعتراضيةٍ".

وكانت وسائلُ الإعلام العبرية ذكرت في وقتٍ سابق أن صافرات الإنذار دوت قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل التي تبعد حوالي 35 كم عن غزة.

 كما شنت طائرات الاحتلال  فجر اليوم غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية .

واستهدفت الغارات بصاروخين موقعا لفصائل مسلحة وسط قطاع غزة ما أدى إلى انفجارات وأضرار مادية دون وقوع إصابات.

كما ذكرت مصادر فلسطينية بأن زوارق تابعة للاحتلال أطلقت قذائف نيرانية وصوتية على شاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 
 
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