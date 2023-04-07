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قناة كان العبرية: قتيلان وإصابة خطيرة جراء عملية إطلاق نار وقعت قرب الأغوار
2023-04-07 | 04:37
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قناة كان العبرية: قتيلان وإصابة خطيرة جراء عملية إطلاق نار وقعت قرب الأغوار
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بالفيديو ـ مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار
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