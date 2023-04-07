قناة كان العبرية: قتيلان وإصابة خطيرة جراء عملية إطلاق نار وقعت قرب الأغوار

مراسلة "الجديد": وزير الاتصالات تبلغ تقرير هيئة الشراء العام بملف مناقصة البريد الذي يوصي بعدم السير بنتيجة التلزيم لصالح تحالف شركتي merit invest و colis prives France واعادة إجراء المزايدة من جديد