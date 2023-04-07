بالفيديو ـ مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار

أعلنت وسائل إعلام عبرية, صباح اليوم الجمعة, عن مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجراح خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة المستوطنات وهن في العشرينات من العمر في منطقة الأغوار.

وفي تفاصيل العملية-بحسبما نقلت وكالة "صفا"- فإن خلية مسلحة تجاوزت عن المركبة الإسرائيلية وأطلقت نيران كثيفة تجاهها على مفرق الحمراء في الأغوار وبعدها حصل حادث مع المركبة فقتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة بجراح بالغة.

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن التحقيقات تشير إلى اشتراك اثنين في العملية وانسحابهما من المنطقة وأن قوات معززة تمشط المنطقة.

🔴 *عاجل|* وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجراح بعملية إطلاق نار في الأغوار pic.twitter.com/lgOwq5zRsE — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023